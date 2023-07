Die Idee für ihre neuen Karrieren kam den beiden in der Corona-Zeit. «Mir fiel damals echt die Decke auf den Kopf und da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Da kamen wir beide auf die Idee, mal was alleine zu machen. Neue Wege zu gehen», erklärt Alexandra rückblickend anlässlich ihrer Single-Veröffentlichung. «Als dies durchgesickert ist, haben mich bekannte Autoren und Produzenten kontaktiert, um Songs für mich zu schreiben.»