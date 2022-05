Alexis Bledel verlässt «The Handmaid's Tale»

Alexis Bledel (40) wird in der fünften Staffel der US-Serie «The Handmaid's Tale - Der Report der Magd» nicht mehr zu sehen sein. Das erklärte die Schauspielerin in einem Statement, das «Variety» vorliegt. Darin heisst es: «Nach reiflicher Überlegung hatte ich das Gefühl, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt von ‹The Handmaid›s Tale' zurückziehen muss. Ich bin Bruce Miller für immer dankbar, dass er so wahrheitsgetreue und aussagekräftige Szenen für Emily geschrieben hat und Hulu, MGM, der Besetzung und der Crew für ihre Unterstützung.»