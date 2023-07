So habe «das Finanzamt München [...] bereits am 13. Dezember 2022 beim Insolvenzgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Herr Schuhbeck versuchte über seine Anwälte, diesen Antrag wegzubekommen und die Forderungen des Finanzamtes zu begleichen. Dies ist ihm nicht gelungen.» Als direkte Folge sei am vergangenen Mittwoch (5. Juli) nun ein «Insolvenzverfahren am Amtsgericht München eröffnet» worden.