Drohendes Gefängnis bereite ihm Angst

Alfons Schuhbeck legt erneutes Geständnis vor Gericht ab

Jetzt also doch: Alfons Schuhbeck räumt am dritten Verhandlungstag Manipulationen in seinem ehemaligen Nobel-Restaurant «Südtiroler Stuben» ein. Bereits tags zuvor legte er ein Teilgeständnis ab. Dem Starkoch droht eine Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung.