Alfons Schuhbeck muss im Juni erneut vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hatte im Oktober Anklage gegen den 75–Jährigen erhoben. Diese wurde zum grössten Teil zur Hauptverhandlung zugelassen. Dem Star–Koch wird darin Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchten Betrug in fünf Fällen und Subventionsbetrug in 19 Fällen vorgeworfen.