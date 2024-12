Alice Cooper feiert mit den Scorpions ihr 60- jähriges Bandjubiläum

Im Herbst musste die Band fünf geplante Deutschland–Konzerte ihrer Tour absagen. Die für September geplanten Shows wurden nach einer Verletzung von Lead–Gitarrist Matthias Jabs (69) ersatzlos gestrichen. Für die Auftritte in Nürnberg, Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt konnten «trotz intensiver Bemühungen» keine neuen Termine gefunden werden, hiess es auf der Band–Website. «Wir freuen uns aber umso mehr, unsere Fans 2025 bei unserem 60–jährigen Scorpions–Bandjubiläum wiederzusehen», erklärte die Band in einem Statement. Ihr Jubiläum feiern die Musiker im kommenden Frühjahr auch mit einer Residency–Show in Las Vegas. Nach Stationen in Südamerika sind laut Tourplan im Sommer 2025 auch (Festival–)Auftritte in Europa geplant, darunter Shows in Dänemark, Schweden, Frankreich, Spanien oder Italien.