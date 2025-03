Alice Merton verklagt Kanye West wegen Urheberrechtsverletzung

Skandal–Rapper Kanye West (47) hat neuen juristischen Ärger am Hals. Die deutsche Musikerin Alice Merton (31), unter anderem bekannt als Coach von «The Voice of Germany», hat Klage gegen den skandalumwitterten Hip–Hop–Star eingereicht. Sie wirft ihm vor, unerlaubt ein Sample ihres Songs «Blindside» in seinem Track «Gun to My Head» verwendet zu haben. Unter anderem fordert Merton in der Klageschrift, die «People» vorliegt, Schadensersatz.