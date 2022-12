Alice Schwarzer wird 80: Ein Kampf ohne Ende

Ähnliche Empörung löste ein offener Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz aus, in dem sie forderte, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, weil das den Krieg verlängere. Und ihre Kampagne gegen das Tragen des islamischen Kopftuchs («Symbol der faschistoiden Islamisten») - «im Namen des Kopftuchs werden Frauen entrechtet, unterdrückt, gefoltert, getötet» - wird von manchen muslimischen Frauen als «Rassismus» gewertet.