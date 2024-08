Alicia Silverstone isst möglicherweise giftige Beere

Alicia Silverstone glaubt nicht, «dass man das essen sollte» – und beisst rein

«Ich habe etwas entdeckt, von dem ich nicht weiss, was es ist, und ich brauche eure Hilfe», sagt Silverstone in einem TikTok–Clip und hält eine angebissene Beere in die Kamera. Sie habe mit anderen Personen darüber diskutiert, ob es sich um Tomaten handle. Das seien sie aber «definitiv nicht». Nachdem sie die Beere versehentlich fallen lässt, nimmt sie einen Biss von einer weiteren Beere und erklärt sogar noch: «Ich glaube nicht, dass man das essen sollte. [...] Weiss jemand, was das ist?»