«Alien: Earth»: Mindestens eine weitere Staffel bestätigt

Hawleys «aussergewöhnliches» Talent gelobt

«Es ist uns eine grosse Ehre, seit über einem Jahrzehnt mit Noah an einigen der besten und grössten Shows von FX zu arbeiten», erklärt FX–Chairman John Landgraf laut «The Hollywood Reporter». Besonders hebt er Hawleys Fähigkeit hervor, nicht nur als Autor zu glänzen, sondern auch als Regisseur und Produzent eigene Geschichten zum Leben zu erwecken. «Das macht ihn aussergewöhnlich», so Landgraf.