Alkohol am Steuer: Katja Krasavice hat sich und andere gefährdet

Katja Krasavice: «Bereue ich extrem»

Auf TikTok und Instagram scheint Krasavice in einem Video auf die Angelegenheit einzugehen und sich reumütig zu zeigen. In dem Clip geht es um fünf Dinge, die sie «nie wieder machen würde». Die erste Sache, «die bereue ich extrem, würde ich auch so nie wieder machen», erzählt Krasavice. «Und zwar bin ich letztens bei einer Freundin gewesen, hab ein, zwei Drinks getrunken, bin Auto gefahren, wurde von der Polizei angehalten.»