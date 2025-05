«All das Ungesagte zwischen uns»: Drehende für Colleen-Hoover-Film

«Reminders of Him» basiert auf Hoovers gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2022, der in Deutschland unter dem Titel «Für immer ein Teil von dir» erschienen ist. Bei diesem Film ist Hoover selbst auch am Drehbuch beteiligt. Sie schrieb es zusammen mit Lauren Levine («Brücke nach Terabithia»), mit der sie den Film auch produzieren wird, wie «Deadline» berichtete. Universal will «Reminders of Him» pünktlich zum Valentinstag im Februar 2026 in die Kinos bringen. Im Cast sind unter anderem Maika Monroe (31) und Lauren Graham (58).