«All I Want For Christmas Is You» schreibt wieder Chart-Geschichte

Zur Weihnachtszeit kommt man an dem Kult–Hit «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey (56) kaum vorbei. Jetzt hat er seine Omnipräsenz mit einem neuen Rekord eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit seiner 20. Woche an der Spitze ist der Song nun das Lied, das die Billboard–Charts insgesamt am längsten anführte. Und es dürfte seinen Vorsprung sowohl in dieser Weihnachtssaison als auch in den kommenden Jahren weiter ausbauen.