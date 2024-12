«All I Want for Christmas»: Mariah Carey bricht eigenen Chart-Rekord

Für viele ist Mariah Careys (55) Weihnachtssong «All I Want For Christmas Is You» so untrennbar mit dem Fest der Liebe verbunden wie etwa «Last Christmas» von Wham!. Alljährlich klettern beide Titel verlässlich zurück in die Charts und erklimmen oftmals die Spitze. So auch Careys «All I Want For Christmas Is You», das sich in den USA jetzt schon die dritte Woche in Folge auf Position eins der Charts halten konnte, wie «Billboard» berichtet. Damit hat die beliebte Sängerin sogar ihren eigenen Chart–Rekord gebrochen.