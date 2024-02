All over Denim: Wir tragen jetzt Jeans von oben bis unten

More is more ist derzeit das Motto, wenn es um Denim geht. Denn Jeans wird derzeit mit noch mehr Jeans kombiniert. All over Denim ist angesagt und lässt uns im Alltag so richtig stylisch aussehen. Auch Stars aus der Fashion–Szene wie Stefanie Giesinger (27) oder Claudia Schiffer (53) sind dem Trend, den jede Frau problemlos tragen kann, vollends verfallen.