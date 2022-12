«Frauen sind ihre eigenen Heldinnen»

Wie «Deadline» berichtet, hat Amazon zwei Staffeln der Serie von Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna (55) in Auftrag gegeben. Witherspoon spielt darin eine Cheerleaderin, die den vor allem in den USA berühmten Sport nach England bringt und an einer Schule unterrichtet. Ihre Firma «Hello Sunshine» übernimmt zudem die Produktion der Serie. «Ich habe schon lange nach einem Projekt gesucht, in dem Frauen ihre eigenen Heldinnen sind und dies der jüngeren Generation vorleben», sagt Reese Witherspoon. «Als ich von dieser Serie hörte, wusste ich sofort, das ist es.»