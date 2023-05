«Abbot Elementary »

Die Mockumentary-Sitcom «Abbot Elementary» gewann unter anderem einen Golden Globe als beste Comedy-Serie, in Deutschland ist sie eher unbekannt, obwohl sie auf Disney+ verfügbar ist. Ausgerechnet am 2. Mai, dem ersten Streiktag, sollte der Writer's Room die Arbeit an Staffel 3 beginnen. Doch nun ist erstmal Pause.