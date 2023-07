Alle Infos zu «Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich»

Die Katze performt ihren Solo-Song «So bin ich und so bleib ich»

Letztere machte sich am Donnerstag (29. Juni) auf den Weg. «Sind dann mal weg», schrieb sie zu einem Foto von sich mit Koffer, pinker Jacke und schicker Cateye-Sonnenbrille auf Instagram. Am Vorabend wurde in ihrer Doku-Soap «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» (mittwochs, 20:15 Uhr, RTLzwei) gezeigt, wie sie in Köln ihren ersten Solo-Song «So bin ich und so bleib ich» - Ohrwurmgarantie! - eingesungen hat. Vor dem Treffen mit Musikproduzent Christian Geller (48) plagten sie allerdings grosse Selbstzweifel. «Mit meinem Gesicht oder mit meinem Körper kann ich ja alles faken [...] Aber, wenn du am Mikrofon stehst, dann hören dich die Leute nur. Da kann ich nichts mit meiner Mimik oder meinen Brüsten ausrichten», gab die Kult-Blondine in der Sendung ihre Sorgen preis.