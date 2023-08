Dawson zur Seite steht in «Ahsoka» die unter anderem aus «Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt» (2010), dem DC-Film «Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn» (2020) und der dritten «Fargo»-Staffel (2017) bekannte Mary Elizabeth Winstead. Das ehemalige Model Natasha Liu Bordizzo könnte derweil einigen unter den Zuschauern aus der auf Netflix erschienenen Teenie-Mystery-Serie «The Society» (2019) oder der «Tiger and Dragon»-Fortsetzung «Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny» (2016) bekannt sein.