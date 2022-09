Alle Jahre wieder? «FIFA» erscheint zum letzten Mal

In Zukunft wird es spannend zu beobachten sein, ob sich in den kommenden Jahren ein Dreikampf zwischen EA Sports, Konami und der FIFA entwickeln kann - oder ob sich die Marktdominanz von Electronic Arts jetzt erst recht fortsetzen wird. Genau das nehmen Branchenbeobachter an, denn sie nehmen die Ankündigung der FIFA, ein eigenes Spiel zu produzieren, bislang nicht wirklich ernst. Stattdessen setzen sie auf EA Sports und seine jahrzehntelange Expertise im Rennen um die digitale Fussball-Krone.