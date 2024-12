Alle Jahre wieder: Tom Cruise und der legendäre Kokoskuchen

Diese Promis stehen auf der Kuchen–Liste

Kirsten Dunst (42) war 1994 mit Tom Cruise in «Interview mit einem Vampir» zu sehen und steht seitdem auf der begehrten Liste. Bei einem Auftritt in der «The Graham Norton Show» offenbarte sie 2016: «Er schickt mir jedes Jahr an Weihnachten einen Kuchen. Wir nennen ihn zu Hause den Cruise–Kuchen. Es ist der beste Kokoskuchen, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe.»