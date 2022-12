«Alle singen Weihnachten»: Diese Stars singen mit Florian Silbereisen

Welche Weihnachtslieder in der Sendung «Alle singen Weihnachten» angestimmt werden, ist noch nicht klar. Von den deutschsprachigen Klassikern wie «Süsser die Glocken nie klingen», «Oh Tannenbaum» oder «Stille Nacht» bis hin zu internationalen und poppigeren Songs wie «All I Want for Christmas Is You», «Last Christmas», «It's Beginning to Look a Lot Like Christmas», «Driving Home for Christmas» oder «Feliz Navidad» ist alles denkbar.