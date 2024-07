«Alle waren beeindruckt»: Prinzessin Anne meldet sich zurück

Umso erfreuter sollen die Klinikmitarbeiter laut «Worcester News» nun über den hohen Besuch gewesen sein. Nach Annes Auftritt in der neuen Krankenhausabteilung des Worcestershire Royal Hospital, wo sie dem Bericht zufolge eine Gedenktafel enthüllte, seien «alle beeindruckt» gewesen. «Die Prinzessin war sehr daran interessiert, was wir tun, warum wir es so gestaltet haben und wer an der Gestaltung beteiligt war. Sie stellte eine Menge Fragen und sprach mit vielen Mitgliedern des Teams», wird eine Anwesende in dem Bericht zitiert.