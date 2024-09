«Alle weinten, mich eingeschlossen»: Boris Becker über seine Hochzeit

«Alle weinten, mich eingeschlossen», gab der ehemalige Profisportler zu. «Es ist einer der romantischsten Orte, an denen ich war», berichtete Becker von der Hochzeitslocation in dem kleinen Fischerdorf östlich von Genua. «Wir leben in Italien und waren letzten Sommer ein paar Mal in Portofino. Wir hätten Venedig, Rom oder den Comer See wählen können, aber unsere grösste Verbundenheit war Portofino.» Das taufrische Ehepaar, das seit 2019 zusammen ist, hat am 14. September vor 85 geladenen Freunden und Familienmitgliedern den Bund fürs Leben geschlossen und feierte drei Tage lang. Die «Vogue» veröffentlichte die Hochzeitsfotos.