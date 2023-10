Allerletzter Beatles-Song «Now And Then» erscheint Anfang November

Ein besonderes musikalisches Ereignis wartet Ende des Jahres auf Fans der Beatles: Die Single «Now And Then» wird am Donnerstag, 2. November (15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit), veröffentlicht. Auf der Doppel–A–Seiten–Single soll neben dem letzten Song der Band auch ihre neu abgemischte Debütsingle «Love Me Do» aus dem Jahr 1962 Platz finden. Das offizielle Musikvideo zu «Now And Then» wird am 3. November Premiere feiern, ab 1. November wird zudem ein zwölfminütiger Dokumentarfilm mit dem Titel «Now And Then – The Last Beatles Song» auf dem Offiziellen YouTube–Kanal der Beatles (ab 20:30 Uhr MEZ) zu sehen sein.