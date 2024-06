Alles aus? Jennifer Lopez hat Ehe mit Ben Affleck wohl aufgegeben

Wann kommt die Scheidung?

Infolge der Gerüchte stellt sich nun bei vielen Fans die Frage, wann das Noch–Ehepaar seine Scheidung öffentlich macht. Dazu haben sich bereits mehrere Insider unterschiedlich geäussert. Angeblich sollen Affleck und Lopez diese «bald» und «an einem Freitag» bekannt geben, wie es für Prominente oft typisch sei. Der Insider der «Daily Mail» meint dazu: «Ich glaube, sie wollen warten, bis alle Kinder aus der Schule sind und mit den Schulplänen und all dem fertig sind, bevor sie ihre grosse Ankündigung machen. Für sie stehen die Kinder an erster Stelle.» Ein Rosenkrieg bahne sich zum aktuellen Zeitpunkt aber angeblich nicht an, Lopez und Affleck sollen angeblich «herzlich miteinander umgehen».