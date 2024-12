Alles aus und vorbei bei Kate Moss und Nikolai von Bismarck?

Wie die britische Boulevardzeitung von namentlich nicht genannten Quellen erfahren haben will, soll Moss erkannt haben, dass es Zeit sei, die Beziehung zu beenden und sei bereits aus dem gemeinsamen Haus in London ausgezogen. «Sie hat gemerkt, dass die beiden auf verschiedene Reisen in ihrem Leben unterwegs waren. Und jetzt, mit 50, fühlt sich Kate fabelhaft und so, als wolle sie wieder raus und in der Weihnachtszeit ein bisschen Spass haben», wird die Quelle zitiert.