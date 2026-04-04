«Alles Betrug»: Jamie Lee Curtis rechnet mit Schönheitsindustrie ab

Warnung vor dem «kosmetisch–industriellen Komplex»

Dabei könnte die Schauspielerin aus eigener Erfahrung berichten, dass Schönheitsoperationen nie das eigentliche Problem angingen: das Selbstwertgefühl. Im Anschluss zählte sie auf, welche Prozeduren sie schon absolviert hat. «Ich habe Fett abgesaugt, ich habe Fett weggeschnitten. Ich habe versucht, das zu tun, was alle anderen auch tun, aber es funktioniert nicht.» Sie resümierte: «Ich glaube, man fühlt sich dadurch tatsächlich wie ein Betrüger, und ich glaube, dass das zu Selbsthass führt. Und für mich ist es Teil der Selbstliebe, zu akzeptieren, dass ich so aussehe, wie ich aussehe.»