Alles echt? Was ist eigentlich BeReal?

Hält der Hype an?

Gänzlich neu ist das Konzept von BeReal nicht: Apps wie Vero traten ursprünglich mit ähnlichen Ansprüchen an Authentizität auf, doch der Hype verging fast so schnell wie er gekommen war. Ob BeReal es gelingt, seine User längerfristig an sich zu binden, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen - nachdem Nutzerinnen und Nutzer die Wohn- und Badezimmer, Küchen, Lenkräder, Fitnessstudios und Tastaturen ihrer Freunde gesehen haben.