Sie halten Sie sich also viele analoge Optionen offen?

Grimm: Ja, ich halte mir in vielem «analoge Optionen», wie Sie es nennen, gerne offen. Aber nicht, weil ich generell ein tiefes Misstrauen in unsere Zivilisation, in unseren technischen Fortschritt hätte, sondern einfach nur, weil ich die Möglichkeit eines Blackouts nicht ausschliessen kann und will. Ich setzte die moderne Elektronik an manchen Stellen wirklich gerne ein, aber nicht immer und überall. Ich mache nicht alles, was geht, elektronisch, nur weil es geht. Wenn ich grosse Vorteile davon habe, zum Beispiel Menschen besser erreichen oder mein Leben besser organisieren zu können, dann bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen, etwas abhängiger von der Elektronik zu sein. Wo sich die Abhängigkeit aber mit wenig Aufwand vermeiden lässt, tue ich dieses.