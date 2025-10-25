«Alles fügt sich»: Nächster Meilenstein für Anna und Gerald Heiser

Weiter erklärt die gebürtige Polin, die nach einigen Jahren in seiner Heimat Namibia nur mit der Familie in Danzig gelandet ist, zum jüngsten Meilenstein seiner Auswanderung und ihrer Rückkehr: «Kann ich es bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monat im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat?» Ein bisschen konkreter wird sie auch: «Von der Farm ins Büro», schreibt sie über den ehemaligen Landwirt und «Bauer sucht Frau»–Star und weiter: «Auch wenn wir nicht wissen, ob es das ist, was du machen möchtest, ist dein Wille, es auszuprobieren sehr bemerkenswert.» Alles fange an sich zu fügen. «Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz, ich bin stolz auf dich!», schliesst sie den Post, den auch er geteilt hat.