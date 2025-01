«Alles ist abgebrannt»: Feuer in L.A. zerstörte Hannes Jaenickes Haus

Weiterer deutscher Schauspieler betroffen

Jaenicke verlor nicht als einziger deutscher Promi sein Haus in Los Angeles. Auch Schauspieler, Musiker und Maler Armin Mueller–Stahl (94) musste bereits um sein Anwesen trauern, wie der "NDR" vergangene Woche unter Berufung auf eine private Quelle berichtete. Der Künstler wohnte in dem Haus in Pacific Palisades, wenn er seine Zeit nicht in Sierksdorf an der Ostsee verbrachte.