«Alles kommt ab»: Katja Krasavice überrascht mit neuer Frisur

Von der Langhaarmähne zum Bob - und jetzt zum Pixie-Cut: Katja Krasavice (26) hat beim Friseur eine überraschende Typveränderung über sich ergehen lassen. Die «DSDS»-Jurorin trägt ihre Haare jetzt ganz kurz. Zunächst deutete sie in ihrer Instagram-Story bereits einen deutlichen Haarschnitt an und spannte ihre Fans auf die Folter. In einem TikTok-Video zeigte die 26-Jährige dann schliesslich ihre komplette Veränderung: «Alles kommt ab», schreibt sie dazu.