«Alles möglich»: Ed Westwick schürt Hoffnung auf «Gossip Girl»-Ableger

In dem Interview plauderte Westwick auch über seine schönsten Erinnerungen an die Dreharbeiten. Seine Lieblingsszene sei jene auf dem Empire State Building aus dem Finale der dritten Staffel gewesen, in der Chuck dort auf Blair wartete. Allerdings weniger wegen der Serien–Szene selbst, sondern wegen eines einmaligen Erlebnisses hinter den Kulissen. Die Crew habe ihm damals ermöglicht, in die Nadel des berühmten Wolkenkratzers zu klettern – ein Bereich, den normalerweise nur Wartungspersonal betreten darf. «Ich trug einen Smoking und kletterte auf diese Spitze», erinnert sich Westwick zurück. Es «sei einfach wirklich cool, dass ich dort hinaufgehen durfte».