«Alles steht Kopf 2»: In einer Statistik schon bester Film des Jahres

Das gelang noch keinem Film in diesem Jahr und auch im Vergleich mit vorangegangenen Rekordhaltern in dieser Disziplin muss sich «Alles steht Kopf 2» nicht verstecken. Laut des Berichts wird davon ausgegangen, dass der Familienfilm an seinem Startwochenende voraussichtlich 80 bis 90 Millionen Dollar allein in den USA einspielen wird. Somit könnte ein weiterer Rekord fallen: Bislang hält Denis Villeneuves (56) Sci–Fi–Epos «Dune: Teil 2» die Bestenmarke 2024. 82,5 Millionen US–Dollar fuhr der Streifen mit Timothée Chalamet (28) und Zendaya (27) in den Hauptrollen ein. Knapp dahinter rangiert derzeit «Godzilla x Kong: The New Empire» mit runden 80 Millionen US–Dollar.