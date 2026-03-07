«Alles toll an ihr»: Sandy Mölling rührt Nadja Benaissa zu Tränen

Auch Mölling war schon bei «Let's Dance»

Mölling weiss aus eigener Erfahrung, was Benaissa gerade durchmacht. Die gebürtige Berlinerin nahm selbst 2006 an der ersten Staffel von «Let's Dance» teil und kennt den Druck hinter den Kulissen, die Erschöpfung nach dem Training und die Aufregung vor der Show. «Es ist einfach schön, jemanden bei sich zu haben, der weiss, wie das ist, an so einer Competition teilzunehmen», erklärte Benaissa.