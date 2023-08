«Alles was zählt»: «GNTM»-Finalistin Taynara Wolf übernimmt Gastrolle

Tänzerin, Schauspielerin und Model Taynara Wolf (26) übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Daily «Alles was zählt». Die ehemalige Finalistin der ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel» wird ab dem 16. August bis zum 23. August jeweils ab 19:05 Uhr in fünf aufeinanderfolgenden Ausgaben zu sehen sein. Wolf spielt dort das Model Zoe Clark, das auf dem Catwalk der «Prunkwerk»-Fashionshow für Furore sorgt, heisst es in der entsprechenden Meldung. Dort soll sie «bei einigen Männern den Puls merklich zum Steigen bringen».