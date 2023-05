Spätzünderin als Schauspielerin

Schauspielerisch ist Laura Egger eine Spätzünderin. Erst mit 28 Jahren begann sie eine Ausbildung an der privaten Schauspielschule Zerboni in München. Vorher studierte sie Steuerrecht und arbeitete in diesem Beruf in New York. Ihren Job hasste sie und fasste den Entschluss, sich der Schauspielerei zu widmen. Seitdem spielte sie in diversen TV-Serien wie «Soko München» und «Die Bergretter».