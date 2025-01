«Alles was zählt»-Star Jasmin Minz: Das Baby ist da!

Auch dieses Mal legt Minz eine Babypause ein, am 6. Dezember war sie das vorerst letzte Mal in der Serie zu sehen. Ob es eine Rückkehr geben wird, ist offenbar noch nicht klar. Denn erstmal soll jetzt die Familie Priorität haben: «Für mich war ‹Alles was zählt› das beste, was mir hätte passieren können in dieser Lebensphase. Die Entscheidung zu treffen, dass ich mich erstmal auf meine Familie fokussiere, auf mich und auf mein Privatleben, ist für jemanden, der sehr lange auch so angetrieben war von einem Karrieregedanken, nicht so ohne», sagte sie im Dezember in einem Interview mit RTL.