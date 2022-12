Alles Wissenswerte zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember

Darum geht es

Mit der bundesweiten Aktion will man testen, wie gut die Menschen in Deutschland gewarnt werden können. Der Warntag soll dazu dienen, Schwachstellen aufzudecken, um Verbesserungen vorzunehmen, damit zukünftig noch mehr Menschen rechtzeitig und effektiv gewarnt werden können. Die Warnung der Bevölkerung sei in einem föderalen Staat wie dem in Deutschland «ein komplexes System», hiess es.