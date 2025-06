Alles Wissenswerte zur Mega-Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Amazon–Gründer Jeff Bezos (61) ist einer der reichsten Männer der Welt – und wird sich auch bei seiner zweiten Hochzeit nicht lumpen lassen. Am 24. Juni soll das dreitägige Liebes–Spektakel in Venedig beginnen, wo Bezos seine Verlobte Lauren Sánchez (55) ehelichen will. Angeblich soll das Paar dafür mehr als zehn Millionen Dollar ausgeben, wie etwa «The Hollywood Reporter» in Erfahrung gebracht haben will. Das bereits als «Hochzeit des Jahrhunderts» deklarierte Event hat schon zahlreiche Proteste in der ohnehin von Touristen überlaufenen Lagunenstadt ausgelöst, aber auch viele Spekulationen...