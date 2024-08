Allstars-Dschungelcamp: Wer hat die grössten Chancen auf den Sieg?

Am 15. August feierte «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» auf RTL+ seine Premiere, ab 16. August (20:15 Uhr) ist es nun auch bei RTL zu sehen. Ehemalige Dschungelcamp–Stars werden sich in Südafrika erneut dem Abenteuer stellen. Doch wer hat im Legenden–Camp gute Chancen, am Ende mit dem Preisgeld von 100.000 Euro nach Hause zu gehen? Ein Blick auf ihre Performances in ihrer jeweiligen Dschungelcamp–Staffel oder auch in anderen Reality–Formaten könnten Aufschluss darüber geben.