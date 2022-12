Allüren am Set: Vergeigt Johnny Depp seine zweite Chance in Hollywood?

Johnny Depp als König Ludwig XV.

«Jeanne du Barry» ist der erste Film von Johnny Depp, nachdem der Schauspieler die Verleumdungsklage gegen seine Ex-Ehefrau Amber Heard gewonnen hat. Wie «Deadline» im August berichtet hat, haben die elfwöchigen Dreharbeiten Ende Juli begonnen. Depp übernimmt im Film die Rolle des französischen Königs Ludwig XV. (1710-1774). Die Produktionsfirma Why Not Productions hat bereits ein erstes Foto vom 59-Jährigen in seiner Rolle veröffentlicht. Darauf ist er mit weisser Langhaarperücke und weiss gepudertem Gesicht zu sehen.