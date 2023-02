Almila Bagriacik ist schwanger: So geht es beim «Tatort» weiter

Schwangere Almila Bagriacik pausiert nicht beim Kieler «Tatort»

Weiter teilte der Norddeutsche Rundfunk mit: «Wir freuen uns für Almila Bagriacik und darauf, wenn Mila Sahin wieder in Kiel ermitteln wird». Bagriacik steht seit dem Jahr 2018 an der Seite von Axel Milberg (66) für den «Tatort» aus Kiel vor der Kamera, und war bislang in insgesamt sieben Episoden der langlebigen Krimireihe zu sehen. Ihr Debüt als Kriminalkommissarin Mila Sahin gab sie in «Borowski und das Haus der Geister».