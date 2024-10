Almila Bagriacik & Karoline Schuch: «Tatort»-Dreamteam im hohen Norden

Diesen Preis nahm sie mit deutlich sichtbarem Babybauch entgegen. «Das ist die schönste Erfahrung, die ich je machen durfte», schwärmte sie im Gespräch mit der Zeitschrift «Gala». Weiter verriet sie, dass sie und der damals werdende Vater sich bei den Dreharbeiten zur Komödie «Trauzeugen» (2023) kennengelernt hatten. «Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn», so Bagriacik. «Wir haben schnell gemerkt, dass da zwei verwandte Seelen aufeinandertreffen.» Sie schwärmte von seiner ruhigen Ausstrahlung und seinem Humor. Über die Mutterrolle schrieb sie am Muttertag in einem Instagram–Post, der sie beim Stillen in einem Restaurant zeigt: «Mutter zu werden, ist die stärkste Erfahrung, die ich je gemacht habe.»