«Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn», so Bagriacik. «Wir haben schnell gemerkt, dass da zwei verwandte Seelen aufeinandertreffen.» Sie möge vor allem seine ruhige Ausstrahlung und seinen Humor. «Es ist eigentlich eine Frechheit, dass ein Mann mit so viel Charisma nur hinter der Kamera arbeitet.» Vor Stroeks war Bagriacik mit dem Unternehmer Sebastian Gündel liiert. Die beiden trennten sich im März 2021.