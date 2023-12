Almuth Schult wird feste Fussball-Expertin bei der ARD

«Ich bin der ARD sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen», sagte die Welttorhüterin aus dem Jahr 2017 in ihrem Statement. Die Erfahrungen in den letzten Jahren hätten ihr viele neue Blickwinkel eröffnet und ihr die Möglichkeit gegeben, auch in Zeiten abseits des Platzes nah am Fussball zu sein. «Es macht zudem viel Spass, mit den unterschiedlichen Redaktionsteams zusammenzuarbeiten und immer neue Menschen kennenzulernen», so Schult weiter.