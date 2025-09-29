«Alpentod»-Krimireihe mit Veronica Ferres wird fortgesetzt

Ausstrahlung im Frühjahr

Die Krimireihe «Alpentod» ist eine Ko–Produktion von ServusTV und RTL. Beide Sender wollen die zwei neuen Folgen der im Frühjahr 2026 im Free–TV zeigen. Bei RTL sollen die Filme am «Tödlichen Dienst–Tag» laufen und vorab auf RTL+ abrufbar sein. In Österreich sind sie für den Kino Samstag bei ServusTV und ServusTV On geplant.