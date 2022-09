Alphaville-Frontmann Marian Gold deutet Ende seiner Gesangskarriere an

Dann werde er bestimmte Songs von Alphaville möglicherweise nicht mehr singen können, ausser er verändere die Songs. Das würde ihm aber keinen Spass bringen. «Das heisst: Wir kommen jetzt so langsam auf die Zielgerade», so Gold weiter. Es sei für ihn zwar noch nicht unbedingt auch das Ende als Musiker, aber er müsse sich dann überlegen, was er mache. 2024 komme aber in jedem Fall nochmal ein neues Alphaville-Album auf den Markt. Am heutigen Freitag, den 23. September, wurde allerdings zunächst das neue Werk «Eternally Yours» veröffentlicht. In den nächsten Wochen und Monaten folgt dann eine ausgiebige Tour zur neuen Platte.