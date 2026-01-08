Alptraum am Set: Jodie Foster erinnert sich an Löwenattacke

Kamerateam lief weg

Ganz genau könne sie sich nicht an den Vorfall erinnern, schliesslich habe sie unter Schock gestanden, erzählte Foster. An was sie sich noch erinnert: «Ich sah, wie seine Mähne nach vorne kam. Er schob mich auf die Seite und schüttelte mich durch, und als er mich wieder zurück und in Richtung des gesamten Kamerateams drehte, sah ich, wie das gesamte Kamerateam weglief.» Dann habe der Tiertrainer eingegriffen, jedenfalls liess das Raubtier sie los.